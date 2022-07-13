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19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Литве посчитали опасными послабления по транзиту в Калининград

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасным послабления по транзиту товаров в Калининград из России — он уверен, что Москва начнет оказывать давление на Европейский союз (ЕС). Об этом пишет LRT.

Источник: Reuters

По его мнению, в Москве рады, что «напугали» Еврокомиссию. «Отсюда можно догадаться, что нас ждут еще большие опасности, потому что, когда Кремль чувствует, что может чего-то добиться своим давлением, он обычно только усиливает его», — заявил Кубилюс.

Депутат назвал вероятным то, что Россия в скором времени потребует свободного коридора в Калининград.

Ранее Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. В перечень попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы. В Совбезе анонсировали скорый ответ на блокаду Калининграда, который пообещали сделать чувствительным для жителей Литвы.

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