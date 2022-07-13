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22:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Гутерриш: ООН не видит предпосылок для мирного соглашения по конфликту на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пока не видит возможности заключения мирного соглашения по ситуации на Украине. При этом он отметил, что сегодняшняя встреча российской и украинской делегаций, которая прошла в Стамбуле, продемонстрировала, что «стороны могут вести конструктивный диалог».

Источник: Reuters

«Но я пока не вижу предпосылок для мирного соглашения. Но в том, что касается достижения мира, нам предстоит пройти еще очень долгий путь», — сказал генсек ООН по итогам встречи (цитата по ТАСС).

Гутерриш добавил, что прогресс на переговорах по вопросу экспорта украинского зерна в Стамбуле «невозможно переоценить», он «критически важен для решения кризиса продовольствия».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что мирный договор с Россией может состоять из двух документов. «Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», — говорил украинский президент.

Сегодня, 13 июля, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по вопросу украинского зерна с участием России, Украины, Турции и ООН. Это была первая очная встреча делегаций с момента прекращения переговоров по мирному урегулированию в апреле. По итогам переговоров стороны договорились о создании координационного центра по экспорту зерна. Также стороны намерены обеспечить совместный контроль в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном.

Ксения Аскерова

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