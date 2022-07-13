Гутерриш: ООН не видит предпосылок для мирного соглашения по конфликту на Украине

«Но я пока не вижу предпосылок для мирного соглашения. Но в том, что касается достижения мира, нам предстоит пройти еще очень долгий путь», — сказал генсек ООН по итогам встречи (цитата по ТАСС).
В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что мирный договор с Россией может состоять из двух документов. «Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», — говорил украинский президент.
Сегодня, 13 июля, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по вопросу украинского зерна с участием России, Украины, Турции и ООН. Это была первая очная встреча делегаций с момента прекращения переговоров по мирному урегулированию в апреле. По итогам переговоров стороны договорились о создании координационного центра по экспорту зерна. Также стороны намерены обеспечить совместный контроль в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном.