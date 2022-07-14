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16:41 (мск), источник: © РИА Новости

Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине, документ опубликован на портале правовой информации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Закон «Единой России» наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также подчеркивал, что статус ветерана боевых действий даст гражданскому персоналу в зоне спецоперации дополнительную социальную защиту государства.

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Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами
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