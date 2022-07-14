Появились новые льготы: в каком размере будут выплаты В июле скорректировались правила получения ряда льгот. К тому же появились и новые выплаты. Кому и какие меры социальной поддержки положены и как их получить?
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
8Сильная гроза и ливень в Москве
Спецоперация на Украине
14 июля, источник: Коммерсантъ

Правительство России прекратило взаимодействие с Северным советом

Правительство России прекратило действие меморандумов между РФ и Северным советом министров, в том числе об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде. В кабмине данное решение объяснили «недружественными действиями» европейских государств, входящих в организацию.

Источник: Reuters

Северный совет (Северный совет министров) — организация, созданная для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. Членами совета являются Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия и Дания. В 1991 году в Санкт-Петербурге и Калининграде были открыты информационные бюро организации.

«Решение Правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным Советом Министров и реализацию проектов этой организации на территории России», — говорится в пресс-релизе правительства России.

В 2015 году страны—члены организации приняли решение о закрытии представительств ССМ в РФ на фоне требования российских властей о признании информационных бюро иностранными агентами. В мае Россия также вышла из Совета государств Балтийского моря, объяснив это политизацией и деградацией организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Сапожников

 Вучич заявил о начале мировой войны против России
Дело убитого дочерями Хачатуряна получило новый оборот
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь