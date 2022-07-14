Правительство России прекратило взаимодействие с Северным советом

Северный совет (Северный совет министров) — организация, созданная для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. Членами совета являются Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия и Дания. В 1991 году в Санкт-Петербурге и Калининграде были открыты информационные бюро организации.
«Решение Правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным Советом Министров и реализацию проектов этой организации на территории России», — говорится в пресс-релизе правительства России.
В 2015 году страны—члены организации приняли решение о закрытии представительств ССМ в РФ на фоне требования российских властей о признании информационных бюро иностранными агентами. В мае Россия также вышла из Совета государств Балтийского моря, объяснив это политизацией и деградацией организации.