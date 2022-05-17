14:16 (мск), источник: © РИА Новости
Россия выходит из Совета государств Балтийского моря
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), но это не повлияет на ее присутствие в регионе, заявили в МИД РФ.
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«В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. Одновременно в Федеральном собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
В ведомстве отметили, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. «Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона — нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников», — говорится в документе.
«Западные страны — будем называть вещи своими именами — монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях, строят планы наладить его работу в ущерб российским интересам», — добавили в МИД.