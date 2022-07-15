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04:17 (мск), источник: ТАСС

Канада ввела санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов РФ

ОТТАВА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ в четверг опубликован на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.

Источник: Reuters

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

В документе даны пояснения, что канадским гражданам и компаниями, в частности, запрещается предоставлять услуги российской стороне, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, наземного транспорта и трубопроводов в указанных секторах экономики РФ.

Эти санкции в минувшие выходные анонсировала глава канадского МИД Мелани Жоли. Тогда она уточнила, что «как только эти меры вступят в силу, у канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями». Санкции Оттава вводит из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине.

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