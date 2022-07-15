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07:30 (мск), источник: Ведомости

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Его слова приводятся в Telegram-канале международной организации.

Источник: РИА "Новости"

«Заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена подала Республика Беларусь», — говорится в сообщении. Генсек организации также заявил, что завершается процесс предоставления Ирану статуса государства-члена ШОС.

Сообщения о желании Белоруссии вступить в ШОС появились еще в середине июня. По словам спецпредставителя президента России в ШОС Бахтиера Хакимова, Белоруссия обратилась к руководству ШОС с просьбой об ускоренном включении страны в состав организации, писал ТАСС.

Белоруссия имеет в ШОС статус страны-наблюдателя. Такой же статус в организации у Афганистана, Ирана и Монголии. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. А странами-партнерами выступают Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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