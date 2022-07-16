Макфол заявил, что в США многие разделяют слова Путина об Украине

«В США много людей, которые разделяют некоторые заявления Путина об Украине: “Россияне, украинцы — они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном схожи, не правда ли? Не с Киевской ли Руси началась Россия?” Этими категориями размышляют даже ученые и профессора», — сказал экс-посол.
Макфол рассказал, что был разочарован общением с россиянами, когда работал в правительстве. «У россиян одни правила, а у нас — другие: нас сдерживает правда. [Глава МИД России Сергей] Лавров, [представитель МИДа Мария] Захарова, [телеканал] Russia Today, [главред RT Маргарита] Симоньян — их правда не сдерживает, не так ли? Это создает асимметрию, это нечестная конкуренция», — подчеркнул экс-посол.
«Вместо этого мы должны быть гораздо более агрессивными, гораздо более стратегическими в вопросах коммуникации. Нужна более активная кампания по продвижению информации. По моему мнению, Соединенные Штаты тратят недостаточно денег на это», — сказал Макфол.
В июле 2021 года Путин написал статью о единстве исторических судеб украинского и русского народов. В статье Путин указал на то, что русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, где киевский княжеский престол занимал главенствующее положение, а люди говорили на одном языке как в западных, так и в восточных русских землях.
Он назвал современную Украину детищем советской эпохи, которую большевики создали за счет исторической России. Тогда же президент заявил, что Украина превращается в «анти-Россию».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании обсудить с Путиным некоторые положения статьи, в том числе о Великой Отечественной войне, участие украинцев в которой «не по-братски» забывают.
«Это подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины», — говорил Путин.