Молдавия запустила в космос свой первый спутникАппарат весит чуть более 1 кг
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
Спецоперация на Украине
22:10 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган обсудил с Макроном вопросы создания зернового коридора

Президент Турции заявил, что скорейшая реализация плана позволит значительно облегчить решение вопросов глобальной продовольственной безопасности.

Источник: Reuters

АНКАРА, 16 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в субботу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице администрации турецкого лидера в Twitter.

«Президент Эрдоган обсудил процесс создания в Стамбуле координационного центра по экспорту зерна с Украины, отметив, что он будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН», — указывается в тексте.

Турецкий лидер отметил, что скорейшая реализация плана позволит значительно облегчить решение вопросов глобальной продовольственной безопасности.

Переговоры о создании зернового коридора прошли в Стамбуле 13 июля, в них приняли участие военные делегации РФ, Турции, Украины и представители ООН. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил после встречи, что на ней был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза продовольствия с Украины через Черное море. В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что итоговый документ по этому вопросу планируется подписать на следующей неделе. Как он отметил, участники консультаций договорились о создании координационного центра в Стамбуле, а также об обеспечении совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов.

Справка
Запасов пшеницы осталось на 10 недель. Причины глобального продовольственного кризисаВ Европе уверены, что дефицит перекроет вывоз с территории Украины большого объема хранящегося там зерна, но эксперты отмечают, что это глобально ситуацию не исправит
 В состав ВМФ России введен самый большой и секретный корабль
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь