22:10 (мск), источник: ТАСС
Эрдоган обсудил с Макроном вопросы создания зернового коридора
Президент Турции заявил, что скорейшая реализация плана позволит значительно облегчить решение вопросов глобальной продовольственной безопасности.
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АНКАРА, 16 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в субботу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице администрации турецкого лидера в Twitter.
«Президент Эрдоган обсудил процесс создания в Стамбуле координационного центра по экспорту зерна с Украины, отметив, что он будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН», — указывается в тексте.
Турецкий лидер отметил, что скорейшая реализация плана позволит значительно облегчить решение вопросов глобальной продовольственной безопасности.
Переговоры о создании зернового коридора прошли в Стамбуле 13 июля, в них приняли участие военные делегации РФ, Турции, Украины и представители ООН. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил после встречи, что на ней был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза продовольствия с Украины через Черное море. В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что итоговый документ по этому вопросу планируется подписать на следующей неделе. Как он отметил, участники консультаций договорились о создании координационного центра в Стамбуле, а также об обеспечении совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов.