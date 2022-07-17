Саудовский кронпринц на встрече с Байденом спросил об убийстве журналистки в Израиле

Он спросил об этом в контексте обвинений Вашингтона в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Кронпринц поинтересовался у американского президента, что сделали США и другие страны для расследования преступления в Израиле, сообщил саудовский высокопоставленный источник телеканалу Al Arabia.
Мухаммед бен Салман на встрече также сказал, что США останутся только со странами НАТО, если они хотят, чтобы их ценности разделяли на 100%. Он отметил, что все страны мира обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны есть и свои ценности. По мнению кронпринца, навязывание их силой приводит к противоположному результату, как случилось в Ираке и Афганистане, «где США потерпели неудачу». «Нам необходимо мирно сосуществовать, несмотря на различия», — сказал он на встрече.
Отношения США и Саудовской Аравии ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашокджи в 2018 году. Джо Байден во время предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя и он не сожалеет о своих словах после встречи с лидерами королевства. Вместе с тем страны после саммита заявили о готовности развивать сотрудничество по различным направлениям.
Корреспондентка телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле погибла в мае во время контртеррористической операции израильской армии в Дженине (Западный берег реки Иордан). Палестинские власти обвинили израильских военных в убийстве и призвали провести международное расследование произошедшего. В Израиле сначала предположили, что журналистка могла погибнуть от огня со стороны палестинских боевиков, но теперь готовы рассматривать разные версии.