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09:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В минэкономики Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа

Глава Федерального сетевого агентства (входит в минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища ФРГ на данный момент недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа.

Источник: AP 2022

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — рассказал Мюллер в интервью Bild am Sontag.

Он также напомнил, что техническое обслуживание газопровода «Северный поток» должно завершиться 21 июля. «Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», — добавил он.

В июне на фоне задержки с поставками оборудования для газопровода «Северный поток» из Канады «Газпром» сократил поставки газа по нему на 40%. В Германии ввели чрезвычайный, предпоследний по степени план сокращения поставок российского топлива. Кроме того, правительство Германии подготовило законопроект о поддержке компаниям, зависящим от российского газа.

Сейчас Германия импортирует 40% газа из России. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек говорил, что его страна планирует достичь полной независимости от российского газа к лету 2024 года. Согласно этому плану, к концу 2022 поставки газа из России должны были сократиться до 30%.

Анастасия Ларина

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