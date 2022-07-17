В минэкономики Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — рассказал Мюллер в интервью Bild am Sontag.
Он также напомнил, что техническое обслуживание газопровода «Северный поток» должно завершиться 21 июля. «Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», — добавил он.
В июне на фоне задержки с поставками оборудования для газопровода «Северный поток» из Канады «Газпром» сократил поставки газа по нему на 40%. В Германии ввели чрезвычайный, предпоследний по степени план сокращения поставок российского топлива. Кроме того, правительство Германии подготовило законопроект о поддержке компаниям, зависящим от российского газа.
Сейчас Германия импортирует 40% газа из России. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек говорил, что его страна планирует достичь полной независимости от российского газа к лету 2024 года. Согласно этому плану, к концу 2022 поставки газа из России должны были сократиться до 30%.