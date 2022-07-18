08:29 (мск), источник: ТАСС
Клишас заявил об отсутствии необходимости в проведении внеочередного заседания Совфеда
15 июля состоялось внеочередное пленарное заседание Госдумы.
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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Внеочередное заседание Совета Федерации на данный момент не планируется, конституционной необходимости в этом нет. Об этом в понедельник сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Решение о проведении внеочередного заседания Совета Федерации на данный момент не принято, конституционной необходимости в этом нет. Но вопрос о проведении заседания полностью в компетенции Совета палаты», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
В пятницу, 15 июля, состоялось внеочередное пленарное заседание Госдумы, в ходе которого депутаты, в частности, утвердили кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что может состояться еще одно внеочередное пленарное заседание Думы.