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17:26 (мск), источник: Газета.Ру

В Киеве рассказали, в каком случае откажутся разблокировать порты с зерном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласится на разблокировку портов с зерном, если заподозрит хоть малейшую угрозу атаки по ним.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря», — сказал он в интервью «Forbes Украина».

13 июля в Стамбуле прошли первые переговоры с участием представителей Организации объединенных наций (ООН), а также делегаций России, Турции и Украины по вопросу вывоза украинского зерна из черноморских портов.

По итогам встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что эти переговоры были «чрезвычайно обнадеживающими», но окончательной договоренности нет.

Предварительно, второй раунд встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу вывоза зерна с Украины состоится 20—21 июля.

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