17:28 (мск), источник: m24.ru
Условия для переговоров РФ с Украиной изменились — Ушаков
Если возвращаться к переговорам между Россией и Украиной, условия будут уже совершенно иные, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
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По его словам, Киев не поддерживает с РФ никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей.
«Пока никакой заинтересованности как со стороны Киева, так и со стороны западных государств не просматривается», — передает РИА Новости слова Ушакова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с РФ возможны «только после ее поражения».
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что речи о возобновлении переговоров с Украиной в настоящее время не идет.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.