«Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 миллиардов долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что «кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились», а серые схемы по продаже оружия в третьи страны — нет, поскольку они, по словам Медведева, приносят «много “зелени”.
«Несмотря на трухлявый хаос в “Незалежной”, поставки “погибельного металла” туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает всё больше дорогостоящего вооружения», — добавил зампред Совбеза.
Он отметил, что «Пентагон предсказуемо всё отрицает, судорожно врёт и бездарно путается в показаниях».
«При этом любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, ещё недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на сокровенное — бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами», — написал зампред Совбеза.
«Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома. “Сонный Джо”, кстати, уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената. Так что опыт секретных сделок на крови там существенный», — заключил Медведев.