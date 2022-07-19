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10:48 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев о накачке Украины оружием: США нужен новый Афганистан

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим, несмотря на свое недавнее фиаско в Афганистане, а Пентагон все отрицает и путается в показаниях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 миллиардов долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что «кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились», а серые схемы по продаже оружия в третьи страны — нет, поскольку они, по словам Медведева, приносят «много “зелени”.

«Несмотря на трухлявый хаос в “Незалежной”, поставки “погибельного металла” туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает всё больше дорогостоящего вооружения», — добавил зампред Совбеза.

Он отметил, что «Пентагон предсказуемо всё отрицает, судорожно врёт и бездарно путается в показаниях».

«При этом любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, ещё недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на сокровенное — бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами», — написал зампред Совбеза.

Он указал на то, что в этом смысле примеры из истории говорят не в пользу Соединённых Штатов.

«Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома. “Сонный Джо”, кстати, уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената. Так что опыт секретных сделок на крови там существенный», — заключил Медведев.

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