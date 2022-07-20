Отказ Киева от соглашений и рост цен на нефть «до небес». Что Путин сказал СМИ в Тегеране

Отвечая на вопросы журналистов в Тегеране, он указал на готовность Москвы содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия ограничений на продовольственный экспорт из России, рассказал о проблемах с поставками газа по «Северному потоку — 2», даже если его запустить прямо сейчас, и назвал «завиральными» идеи об ограничении цен на российскую нефть.
ТАСС собрал ответы Путина на вопросы прессы.
Об итогах саммита астанинской «тройки»
«Все мы считаем, что необходимо гарантировать территориальную целостность Сирийской Арабской Республике и избавиться от террористов, причем всяких разных мастей, сейчас не буду перечислять эти масти. Это основное, самое главное, и это подтверждено еще раз в совместном заявлении [по итогам саммита]».
В «тройке» «есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье», но есть и общая позиция, что «американские войска должны покинуть эту территорию»: «Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть».
В целом именно благодаря России, Ирану и Турции свыше 90% сирийской территории контролируется законными властями и в стране «все-таки хребет международному терроризму переломили».
О возможности переговоров с Киевом
Результат любых переговоров зависит от желания сторон исполнять достигнутые договоренности: «Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет».
На переговорах в Стамбуле в конце марта Москва и Киев «фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать», но после отвода российских войск из центральных регионов Украины киевские власти отказались от выполнения договоренностей.
Посреднические услуги предлагает не только Турция, но и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, за что Россия им благодарна: «Даже желание внести какой-то вклад в это благородное дело уже многого стоит».
Россия настаивает на пакетном соглашении по вывозу зерна с Украины: «Изначально мы ставили вопрос таким образом, что <…> мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».
Соответствующая договоренность обсуждалась с международными организациями, и до сих пор никто, включая Соединенные Штаты, против этого не возражал.
При этом американцы уже фактически сняли ограничения на экспорт российских удобрений: «Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна».
Ранее во вторник на встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что в рамках переговоров по зерну «не все вопросы <…> еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо». Эрдоган назвал российскую позицию на этих переговорах «очень положительной и конструктивной».
О поставках газа в Европу
Запад безосновательно пытается переложить ответственность за последствия собственных ошибок в энергетике на Россию:
Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии.
«Газпром» всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять свои обязательства«, но сталкивается с препятствиями — так, Украина “без всяких на то оснований” закрыла один из проходящих по ее территории маршрутов поставок газа.
Кроме того, «Газпром» до сих пор не получил документы на турбину для «Северного потока — 1», без которой объемы поставок по этому газопроводу упадут вдвое. Москва готова запустить «Северный поток — 2», но и с этим маршрутом теперь есть проблемы — половину предназначенного для него объема газа пришлось снять «для внутреннего потребления и переработки».
Об ограничении стоимости российской нефти
«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом. <…> Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес».
Санкции, которые ввел Запад против Сирии, приводят к плачевным результатам: «Там почти 90% [населения] за чертой бедности сейчас живет. Очень серьезная ситуация складывается». При этом не стоит политизировать гуманитарную помощь, было бы несправедливо «выделять кого-то, какие-то группы».
Во время загрузки произошла ошибка.