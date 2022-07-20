Молдавия запустила в космос свой первый спутникАппарат весит чуть более 1 кг
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
06:27 (мск), источник: Известия

Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 19 июля, заявила о необходимости наращивать экономическое взаимодействие с азиатскими государствами, в частности, Южной Кореей и Японией.

Источник: РИА "Новости"

«Установление более тесных экономических отношений именно с этими странами, на мой взгляд, также уменьшило бы нашу собственную зависимость», — отметила она в интервью для портала thepioneer.de.

Вместе с тем глава немецкого МИД раскритиковала производственные условия для европейских компаний в Китае. Однако полный отказ от такой формы сотрудничества Бербок не сочла оправданным. Вместо этого она предложила расширять мануфактурную географию, поскольку «производить все в Европе просто невозможно в глобализированном мире».

Ранее, 13 июля, стало известно, что глава немецкого МИДа Бербок в разговоре с журналом Stern отвергла призывы к немедленному прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной, как того требовали в открытом письме известные деятели ФРГ.

Публикация вызвала активный отклик читателей, многие из которых раскритиковали высказывание министра.

Президент России Владимир Путин 13 апреля отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь