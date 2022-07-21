Директор ЦРУ Бернс заявил о хорошем здоровье Путина

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — отметил он.
Ранее, 13 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в отношении президента России продолжают действовать антикоронавирусные меры безопасности, поэтому «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».
До этого, 29 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. Подобные слухи должны остаться на совести тех, кто их распускает, отметил он. Кроме того, глава МИД РФ добавил, что у людей ежедневно есть возможность убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер.
Ранее, в январе, о хорошем самочувствии главы государства заявили также представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что массовые публичные мероприятия президент всё же стремится минимизировать из-за эпидемиологической обстановки.