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06:36 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.

Источник: Reuters

В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев.

По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить».

«Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — заключил глава МИД.

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