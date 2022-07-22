Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России

В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев.
По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить».
«Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — заключил глава МИД.