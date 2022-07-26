Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с Китаем, Малайзией, Гонконгом и еще 15 странами

Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с Китаем, Малайзией, Гонконгом, странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. По его словам, всего Москва обсуждает упрощение визового режима с 18 государствами.
Он добавил, что на стадии согласования находится проект межправительственного соглашения с Малайзией о взаимной отмене. Москва и Пекин совершенствуют соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, Россия и Гонконг обсуждают увеличение срока безвизовых поездок граждан, сказал дипломат. По его словам, для иностранных граждан созданы благоприятные условия для въезда в Россию.
Волынкин также заявил, что МИД анализирует решение Украины о введении визового режима для россиян с 1 июля: «Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну».
11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Через несколько дней глава государства освободил граждан Донецкой и Луганской народных республик от уплаты пошлины при подаче заявления на гражданство РФ.