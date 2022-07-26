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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений в отношении России, заявил французской Le Monde неназванный дипломат.

Источник: © РИА Новости

Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников, пишет издание. В отличие от предыдущих шести санкционных пакетов последний список ограничений не содержит серьезных мер. «Мы подошли к концу того, что могли сделать», — заявил Le Monde дипломатический источник.

Так, 27 государств-членов ЕС не планируют добровольно отказываться от российского газа, так как справиться даже с текущими проблемами в поставках удается с трудом. При этом даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока.

Как говорится в материале, Европа стремилась к тому, чтобы ее санкции совпадали с ограничениями «Большой семерки»: еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и послабления, указывает издание.

Евросоюз ранее опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, Фонд «Русский мир», Сбербанк и многие другие. Кроме того, Евросоюз с 22 июля ввел запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений. Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.

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