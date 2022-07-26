В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности

Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников, пишет издание. В отличие от предыдущих шести санкционных пакетов последний список ограничений не содержит серьезных мер. «Мы подошли к концу того, что могли сделать», — заявил Le Monde дипломатический источник.
Как говорится в материале, Европа стремилась к тому, чтобы ее санкции совпадали с ограничениями «Большой семерки»: еще в конце июня эта группа стран отказались от российского золота. В то же время в новом пакете прописаны и послабления, указывает издание.
Евросоюз ранее опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список. В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, Фонд «Русский мир», Сбербанк и многие другие. Кроме того, Евросоюз с 22 июля ввел запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений. Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.