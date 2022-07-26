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10:44 (мск), источник: Ведомости

Глава МИД Венгрии назвал «практически неосуществимым» план ЕК по газу

План Европейской комиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% является практически невыполнимым. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает новостной портал Hirado.hu.

Источник: Reuters

«Что значит сократить потребление газа в Европе на 15%? Должны ли все страны сократить его? Что это значит для Венгрии или любой другой страны?» — заявил Сийярто.

Он отметил, что в плане ЕК нет конкретики. По его словам, возникает много вопросов, кто должен потреблять меньше газа: каждый гражданин ЕС, промышленность, собственники квартир или домовладельцы. «Или кто-то скажет, что 15% — это означает, что настолько меньше можно жечь света, настолько меньше можно топить и настолько меньше готовить? Или как это вообще будет происходить?» — отметил министр иностранных дел.

Он добавил, что в данном случае план ЕК имеет «исключительно коммуникативное значение». Его реальное осуществление «практически равносильно невозможному». Сийярто также отметил, что на размышления наводит тот факт, что экономические проблемы возникают не в той стране, против которой ввели санкции, а в Венгрии, которая сама ввела эти ограничения.

20 июля ЕК сообщила о новом плане по сокращению потребления российского газа. В заявлении отмечается, что Россия «делает экспорт газа оружием». Новый регламент предполагает снизить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Однако не все страны поддержали это предложение. Сначала против инициативы выступили Венгрия и Португалия. Позже против плана ЕК высказались и власти Франции. Министр энергетического перехода Франции Аньесу Панье-Рюнаше отметила, что страна куда меньше зависит от российского газа, чем Германия. По ее словам, нельзя вводить одинаковые цели по ограничению для всех стран ЕС, которые не будут адаптированы к реальности каждого государства.

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