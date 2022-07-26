На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
Спецоперация на Украине
13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз договорился о сокращении потребления газа

На встрече министров энергетики Евросоюза стороны сумели достичь политического соглашения по сокращению спроса на природный газ. Об этом говорится в сообщении в Twitter чешского председательства в совете ЕС.

Источник: Reuters

Повестка заседания включала в себя меры по снижению потребления газа, вопросы энергетической безопасности Евросоюза и энергетическое сотрудничество между ЕС и Украиной.

Дипломат одной из стран Евросоюза отметил, что компромисса удалось достичь благодаря существенно облегченной версии плана, который ранее предложила Еврокомиссия, сообщает ТАСС. По его словам, нынешний вариант снимает озабоченность стран-членов.

Инициатива Еврокомиссии включала в себя сокращение потребления газа на 15 процентов для всех стран ЕС. Против нее выступили государства, которые в наименьшей степени зависят от поставок из России. В частности, Польша требовала убрать из плана обязательность сокращения.

Справка
Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знатьСовет ЕС утвердил новый пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как в него вошли в основном меры по уточнению санкций и приведению их в соответствие с американскими и британскими
 Леонида Гозмана задержали в Москве
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь