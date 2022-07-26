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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Москва примет меры, если Финляндия ограничит выдачу виз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно отреагирует и примет меры, если Финляндия ограничит выдачу виз россиянам. Он добавил, что в Кремле надеются, что этого не произойдет.

Источник: AP 2022

«Россия на это отреагирует крайне негативно, насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее крупнейшие политические партии Финляндии поддержали инициативу о приостановке выдачи туристических виз гражданам России из-за военной операции России на Украине. Однако правительство заявляло, что этого не планируется. В посольстве Финляндии в Москве сообщали, что из-за нехватки мощностей по обработке заявлений на визы им пришлось отказать половине заявителей. Также в посольстве сообщали, что МИД Финляндии обсуждает возможность установки лимита на выдачу виз россиянам. Сейчас выдача проходит в штатном режиме.

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