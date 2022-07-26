Песков: Москва примет меры, если Финляндия ограничит выдачу виз

«Россия на это отреагирует крайне негативно, насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Ранее крупнейшие политические партии Финляндии поддержали инициативу о приостановке выдачи туристических виз гражданам России из-за военной операции России на Украине. Однако правительство заявляло, что этого не планируется. В посольстве Финляндии в Москве сообщали, что из-за нехватки мощностей по обработке заявлений на визы им пришлось отказать половине заявителей. Также в посольстве сообщали, что МИД Финляндии обсуждает возможность установки лимита на выдачу виз россиянам. Сейчас выдача проходит в штатном режиме.