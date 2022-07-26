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16:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 5 августа

Президент России Владимир Путин встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Источник: Reuters

Президент Турции совершит однодневный визит на курорт. Подробности предстоящей встречи не сообщаются.

Ранее главы государств встретились в ходе саммита в Тегеране 19 июля. Глава Турции заявил о необходимости продолжения борьбы с террористическими формированиями в ходе переговоров с Россией и Ираном.

На предыдущей встрече лидеры двух стран обсудили вопросы экспорта украинского зерна, после чего Россия, Украина и Турция заключили необходимые соглашения. Объем экспортного зерна, по заявлению украинского лидера Владимира Зеленского, составляет $10 млрд.

Справка
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Анастасия Донскова

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