Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 5 августа

Президент Турции совершит однодневный визит на курорт. Подробности предстоящей встречи не сообщаются.
Ранее главы государств встретились в ходе саммита в Тегеране 19 июля. Глава Турции заявил о необходимости продолжения борьбы с террористическими формированиями в ходе переговоров с Россией и Ираном.
На предыдущей встрече лидеры двух стран обсудили вопросы экспорта украинского зерна, после чего Россия, Украина и Турция заключили необходимые соглашения. Объем экспортного зерна, по заявлению украинского лидера Владимира Зеленского, составляет $10 млрд.