04:56 (мск), источник: ТАСС
Россия имеет претензии к Швейцарии в плане выдачи виз делегатам по линии ООН
ООН, 27 июля. /ТАСС/. Россия имеет претензии к Швейцарии, касающиеся выдачи виз делегатам, которые направляются в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН. Об этом заявила во вторник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.