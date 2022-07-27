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04:56 (мск), источник: ТАСС

Россия имеет претензии к Швейцарии в плане выдачи виз делегатам по линии ООН

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Россия имеет претензии к Швейцарии, касающиеся выдачи виз делегатам, которые направляются в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН. Об этом заявила во вторник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.

Источник: Reuters

«С точки зрения обеспечения эффективной работы РГОС первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией, — сказала дипломат. — У нас есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий, проводимых в Женеве по линии ООН. Считаем категорически неприемлемой дискриминационную практику отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой ООН под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий».

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