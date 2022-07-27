Боррель пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем Лаврова

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве “резонатора” российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, и никто не подхватывает [данную информацию в СМИ. — “Газета.Ru”]», — заявил Боррель.
В качестве другого примера он привел недавнюю поездку главы Европейского совета Шарля Мишеля на саммит Африканского союза, где он рассказывал о позиции ЕС в связи с украинским кризисом.
«Я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это. Есть определенная тенденция слушать врага, противника», — заявил Боррель.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он обеспокоен политической ситуацией в Италии на фоне отставки премьер-министра Марио Драги — по его словам, среди итальянских политиков не все придерживаются политики безоговорочной поддержки Украины.