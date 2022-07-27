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12:17 (мск), источник: Газета.Ру

Боррель пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем Лаврова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью на радио Cadena SER пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Источник: AP 2022

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве “резонатора” российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, и никто не подхватывает [данную информацию в СМИ. — “Газета.Ru”]», — заявил Боррель.

В качестве другого примера он привел недавнюю поездку главы Европейского совета Шарля Мишеля на саммит Африканского союза, где он рассказывал о позиции ЕС в связи с украинским кризисом.

«Я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это. Есть определенная тенденция слушать врага, противника», — заявил Боррель.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он обеспокоен политической ситуацией в Италии на фоне отставки премьер-министра Марио Драги — по его словам, среди итальянских политиков не все придерживаются политики безоговорочной поддержки Украины.

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