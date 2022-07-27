Ученые: рыбки данио могут восстанавливать поврежденное сердце В будущем исследователи надеются помочь людям, пережившим сердечный приступ
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
16Аномальная жара в России
Спецоперация на Украине
17:19 (мск), источник: Известия

Сенатор Клишас выступил против возвращения смертной казни в России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 27 июля выступил против возвращения смертной казни в России.

Источник: РИА "Новости"

Ссылаясь на заявления главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, он напомнил, что мораторий на смертную казнь в стране не является следствием вступления РФ в Совет Европы, добавив, что ситуация может измениться лишь в случае принятия новой Конституции.

«Я являюсь противником возвращения смертной казни. Я хочу отдельно отметить, что к нашей правовой системе [выносимые в Донецкой и Луганской народных республиках приговоры о смертной казни наемников] не имеют отношения. Это происходит в суверенных государствах, наш конституционно-правовой режим не распространяется на другие государства», — подчеркнул Клишас.

Ранее, 29 июня, Зорькин в ходе Петербургского международного юридического форума заявил, что РФ не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призывы некоторых политиков.

Как добавил глава КС, вернуть в стране смертную казнь можно только в случае принятия новой Конституции.

Кроме того, РФ, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания конвенции — запретить смертную казнь.

Споры о том, должна ли в России применяться высшая мера наказания, возникают регулярно. Законопроекты, предполагающие введение смертной казни за отдельные преступления, вносили в Госдуму еще в 2015 году.

В 2017 году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, читая лекцию студентам МГЮА им. О. Е. Кутафина, заявил, что отменить мораторий на смертную казнь допустимо только по результатам референдума, а применять наказание следовало бы только в исключительных случаях.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь