В США создадут третью политическую партию

Как пишет агентство, партия будет сформирована путем слияния трех политических сил: организации «Serve America Movement», движения «Renew America Movement» и партии «Forward Party», которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом.
«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду [27 июля] о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», — сообщает Reuters.
Сопредседателями партии под названием «Forward (Вперед)» первоначально будут бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг.
Осенью лидеры проведут серию мероприятий в 20 городах, чтобы заручиться поддержкой электората. Официальное открытие состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый национальный съезд партии — следующим летом.
Рейтинг поддержки за все время его президентства составлял 39 процентов, при этом работу американского лидера не одобряют 59 процентов американцев. Аналогичный антирекорд был обновлен внутри Демократической партии — уровень ее поддержки опустился с 74 до 69 процентов.