NBC: Пелоси отправится в Азию 29 июля, ее визит на Тайвань под вопросом

По информации телеканала, визит на Тайвань значится в программе как неопределенный. Представитель Нэнси Пелоси отказался от комментариев из-за соображений безопасности. Издание отметило, что это привычная практика для защиты конгрессменов во время международных поездок.
По данным NBC, госпожа Пелоси пригласила сопровождать ее председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микса и главу комитета по делам ветеранов Марка Такано. Господин Такано возглавлял делегацию конгрессменов во время поездки на Тайвань в 2021 году.
Ранее Китай направил в адрес администрации президента США предупреждения из-за информации о возможном визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй говорил, что армия страны «не будет сидеть сложа руки», если спикер Палаты представителей США прибудет на остров. 28 июля президент США Джо Байден провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, в которых в том числе обсуждалась эскалация напряженности в регионе.