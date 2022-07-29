В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
Спецоперация на Украине
10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

NBC: Пелоси отправится в Азию 29 июля, ее визит на Тайвань под вопросом

Делегация конгрессменов США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси отправится в Азию в пятницу, 29 июля. Они посетят Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань до сих пор находится под вопросом. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

По информации телеканала, визит на Тайвань значится в программе как неопределенный. Представитель Нэнси Пелоси отказался от комментариев из-за соображений безопасности. Издание отметило, что это привычная практика для защиты конгрессменов во время международных поездок.

По данным NBC, госпожа Пелоси пригласила сопровождать ее председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микса и главу комитета по делам ветеранов Марка Такано. Господин Такано возглавлял делегацию конгрессменов во время поездки на Тайвань в 2021 году.

Ранее Китай направил в адрес администрации президента США предупреждения из-за информации о возможном визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй говорил, что армия страны «не будет сидеть сложа руки», если спикер Палаты представителей США прибудет на остров. 28 июля президент США Джо Байден провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, в которых в том числе обсуждалась эскалация напряженности в регионе.

Олеся Павленко

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведев показал карту будущей Украины
Данные детей участников СВО засекретили в вузах России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь