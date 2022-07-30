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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия закрыла въезд 32 чиновникам и журналистам Новой Зеландии

Министерство иностранных дел России внесло в «стоп-лист» 32 гражданина Новой Зеландии из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов. Им бессрочно закрыт въезд в страну.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении МИДа говорится, что ограничительные меры приняты в ответ на санкции правительства Новой Зеландии, «которые распространяются на все большее число российских граждан». Внесенные в черный список лица, как отметили в ведомстве, формируют в своей стране «русофобскую повестку дня».

В числе попавших в «стоп-лист» есть заместитель министра обороны Новой Зеландии Майк Ядли, мэр столичного Веллингтона Эндрю Фостер, публицист, сотрудник Института международных отношений Ян Хилл.

«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией “черного списка” будет продолжена», — сообщили в МИДе.

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