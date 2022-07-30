Россия закрыла въезд 32 чиновникам и журналистам Новой Зеландии

В сообщении МИДа говорится, что ограничительные меры приняты в ответ на санкции правительства Новой Зеландии, «которые распространяются на все большее число российских граждан». Внесенные в черный список лица, как отметили в ведомстве, формируют в своей стране «русофобскую повестку дня».
В числе попавших в «стоп-лист» есть заместитель министра обороны Новой Зеландии Майк Ядли, мэр столичного Веллингтона Эндрю Фостер, публицист, сотрудник Института международных отношений Ян Хилл.
«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией “черного списка” будет продолжена», — сообщили в МИДе.