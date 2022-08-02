Песков: мегафонная дипломатия не способствует обмену заключенными

«Мы по-прежнему все-таки считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Вашингтон предложил Москве обменять задержанную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, находящегося в тюрьме в США.
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о получении США ответного предложения РФ по обмену заключенными, которое в Вашингтоне сочли несерьезным.