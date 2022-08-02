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16:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Песков: мегафонная дипломатия не способствует обмену заключенными

Публичная дипломатия не даст результата в вопросе обмена заключенными между РФ и Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Мы по-прежнему все-таки считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предложил Москве обменять задержанную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, находящегося в тюрьме в США.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о получении США ответного предложения РФ по обмену заключенными, которое в Вашингтоне сочли несерьезным.

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