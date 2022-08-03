Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Решением от 3 августа Швейцария принимает самые неотложные меры. «Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — говорится в пресс-релизе на сайте Федерального совета Швейцарии.
Активы крупнейшего российского банка, Сбербанка, в настоящее время также заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. Также 29 июля Федеральный департамент экономики, образования и исследований добавил в санкционный список еще 54 человека и 9 юридических лиц. Таким образом, список лиц и организаций, против которых введены санкции в Швейцарии в связи с ситуацией на Украине, полностью соответствует списку ЕС, сообщает Федеральный совет.
21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошел ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Ограничительные меры вводятся в ответ на военную операцию на Украине.