Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

В поддержку документа высказались 95 сенаторов, один — республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) — проголосовал против, его однопартиец Рэнд Пол (от Кентукки) воздержался.
В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, Сенат дает на это согласие. Теперь глава государства Джо Байден подпишет соответствующие документы о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО и направит их в альянс.
18 мая Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Турции.
28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По их результатам был подписан меморандум, позволяющий двум странам вступить в НАТО. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все члены блока. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в альянс.
Ранее в среду организация Concerned Veterans for America («Обеспокоенные ветераны за Америку», CVA), представляющая интересы отставных американских военнослужащих, призывала Сенат США проголосовать против расширения НАТО. «Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может обойтись США в миллиарды долларов, потребовать регулярного развертывания сил в обеих странах, а также повысить риск конфронтации с обладающей ядерным оружием Россией», — предупредил старший советник CVA Дэн Колдуэлл, заявление которого приводится на сайте организации.