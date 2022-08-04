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07:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский хочет провести переговоры с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет напрямую поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. По его мнению, Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции без китайского рынка.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад», — сказал Зеленский South Chana Morning Post. По его словам, Киев запрашивал переговоры с Китаем после 24 февраля, но они не проводились. По мнению украинского президента, такие контакты были бы полезными.

Владимир Зеленский назвал Китай «мощным государством и мощной экономикой».

Он считает, что Пекин может повлиять на Россию «политически и экономически».

Китай занимает нейтральную позицию в отношении военной операции России на Украине. Зеленский ранее говорил, что Украину устраивает эта позиция, потому что это лучше, чем «помогать России». Госдепартамент США заявлял, что не верит в нейтральную позицию Китая.

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