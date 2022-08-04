Зеленский хочет провести переговоры с Си Цзиньпином

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад», — сказал Зеленский South Chana Morning Post. По его словам, Киев запрашивал переговоры с Китаем после 24 февраля, но они не проводились. По мнению украинского президента, такие контакты были бы полезными.
Владимир Зеленский назвал Китай «мощным государством и мощной экономикой».
Китай занимает нейтральную позицию в отношении военной операции России на Украине. Зеленский ранее говорил, что Украину устраивает эта позиция, потому что это лучше, чем «помогать России». Госдепартамент США заявлял, что не верит в нейтральную позицию Китая.