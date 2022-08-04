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13:14 (мск), источник: РБК

МИД счел невозможным пребывание в России консула Норвегии

Консулу норвежского посольства, которая во время ссоры с сотрудниками отеля заявила о ненависти к русским, более невозможно оставаться в России, заявили в МИДе. В ведомстве добавили, что приняли к сведению извинения Осло.

Источник: Reuters

МИД России вызвал посла Норвегии Руне Ресаланда и выразил ему протест в связи с «недопустимым поведением» сотрудницы генконсульства Норвегии, которая во время ссоры с сотрудниками отеля в Мурманске из-за уборки номера заявила, что ненавидит русских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что «приняли к сведению» заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого инцидента.

«Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — добавили в МИДе.

Речь идет о сотруднице генконсульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен. 30 июля Mash опубликовал видео, на котором женщина ругается с сотрудниками мурманского отеля. По информации Telegram-канала, менеджеры гостиницы попросили ее подождать, пока горничные закончат убираться в номере, однако Эллингсен это не устроило.

На видео дипломат жалуется на проблемы с обслуживанием и говорит, что не собирается переезжать в другой номер, поскольку время уже позднее и в нем некачественно провели уборку. По словам женщины, ранее с похожей проблемой сталкивалась и ее коллега, которую «по какой-то причине» также переселили из ее номера. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — сказала Эллингсен.

В российском МИДе высказывание Эллингсен сочли «актом национализма», а глава Мурманской области Андрей Чибис предложил всем, кто ненавидит русских, «катиться к черту из России».

«Я убежден, что такому человеку на территории нашей области, нашей страны не место, и мы будем делать все для того, чтобы эта девушка, эта женщина у нас не появлялась», — добавил губернатор.

Норвегия же, после того как стало известно об этом инциденте, извинилась за слова консула, подчеркнув, что ее слова «никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу».

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