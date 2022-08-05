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09:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Трасс пообещала отказаться от посещений Тайваня в качестве премьера

Кандидат в премьер-министры Великобритании и глава МИД Лиз Трасс пообещала отказаться от визитов на Тайвань, если займет пост главы правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AFP 2022

С таким заявлением она выступила во время предвыборных дебатов в ответ на вопрос телеведущей, планирует ли она посещать Тайвань в новой должности.

В июле в Британии завершился пятый раунд голосования членов парламента от консерваторов для избрания лидера партии, который по совместительству станет премьер-министром страны. По его итогам Трасс оказалась в числе финалистов вместе с бывшим министром финансов Риши Сунаком. Победителя будут определять все члены партии, численность которых составляет около 200 тысяч человек.

Ранее Трасс заявила о своем намерении бороться за президента России Владимира Путина, однако потом поправила сама себя и уточнила, что планирует бороться все же с российским лидером.

В июле этого года стало известно о желании Трасс обойти своего главного конкурента в избирательной гонке Сунака и занять пост премьер-министра за счет антироссийской риторики.

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