Мэр Хиросимы процитировал Льва Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: “На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье”», — сказал Мацуи (перевод по ТАСС).
Премьер Японии Фумио Кисида напомнил, что в Хиросиме в мае 2023 года пройдет саммит G7. Он заявил, что хочет вместе с лидерами других стран подтвердить «готовность сплотиться ради защиты мира, а также отстаивания принципов свободы, демократии, прав человека и верховенства закона».
Генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии назвал бессмысленным сценарий применения ядерного оружия. «Совершенно недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность ядерной войны», — сказал он.
6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. К концу 1945 года до 140 тыс. человек погибли, большинство из них были мирными гражданами.