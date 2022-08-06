Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями СочиПредлагаем вам проверить память или интуицию, вдохновиться видами курорта и, возможно, записать парочку достопримечательностей, которые наверняка стоит посетить в Сочи
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
Спецоперация на Украине
05:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр Хиросимы процитировал Льва Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил за запрет ядерного оружия. Зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, он процитировал Льва Толстого.

Источник: AP 2022

«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: “На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье”», — сказал Мацуи (перевод по ТАСС).

Премьер Японии Фумио Кисида напомнил, что в Хиросиме в мае 2023 года пройдет саммит G7. Он заявил, что хочет вместе с лидерами других стран подтвердить «готовность сплотиться ради защиты мира, а также отстаивания принципов свободы, демократии, прав человека и верховенства закона».

Генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии назвал бессмысленным сценарий применения ядерного оружия. «Совершенно недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность ядерной войны», — сказал он.

Генсек ООН предложил мировым лидерам не прятаться от своих обязанностей и навсегда отказаться от возможности использования ядерного оружия.

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. К концу 1945 года до 140 тыс. человек погибли, большинство из них были мирными гражданами.

Леонид Уварчев

 Россиянина вывезли в США, чтобы посадить на 50 лет
Дело против Шевчука приняло новый оборот
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта