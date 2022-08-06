Клишас назвал Украину небезопасной для транзита газа из-за конфискации российских активов

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — написал Клишас в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 5 августа, заявил об изъятии российских активов на $765 млн. Власти намерены конфисковать еще больше 900 объектов, «принадлежащих российскому государству». Киев оценивает число «позиций», принадлежащих российским резидентам и «подлежащим изъятию» в 36 тыс.
Евросоюз накануне согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15% в ближайшую зиму из-за снижения поставок газа из России. «Газпром» объясняет это сложностями с обслуживанием оборудования для «Северного потока» из-за санкций. Украина считает, что ее транзитные мощности способны заменить «Северный поток» для Германии, однако, по данным Канады, это не так.