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08:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Клишас назвал Украину небезопасной для транзита газа из-за конфискации российских активов

Украина больше не может считаться безопасной страной для транзита российских товаров, в том числе энергоносителей, заявил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Источник: РИА "Новости"

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — написал Клишас в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 5 августа, заявил об изъятии российских активов на $765 млн. Власти намерены конфисковать еще больше 900 объектов, «принадлежащих российскому государству». Киев оценивает число «позиций», принадлежащих российским резидентам и «подлежащим изъятию» в 36 тыс.

Евросоюз накануне согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15% в ближайшую зиму из-за снижения поставок газа из России. «Газпром» объясняет это сложностями с обслуживанием оборудования для «Северного потока» из-за санкций. Украина считает, что ее транзитные мощности способны заменить «Северный поток» для Германии, однако, по данным Канады, это не так.

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