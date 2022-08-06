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13:35 (мск), источник: ТАСС

Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Киевом законов войны

Организация сообщила, что 29 июля направила правительству Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Amnesty International заявила о том, что придерживается выводов своего недавнего доклада, в котором сообщила о том, что Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах. Об этом корр. ТАСС заявили в субботу в правозащитной организации со штаб-квартирой в Лондоне.

«Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах», — говорится в заявлении. «Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно. Когда мы обнаружим нарушения Украиной международного гуманитарного права, как мы сделали в этом случае, мы будем сообщать о них честно и точно. Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — говорится в заявлении.

Организация сообщила, что 29 июля направила правительству Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах. «В этом письме мы перечислили многочисленные города и села, в которых мы задокументировали действия, описанные в пресс-релизе, и предоставили GPS-координаты 24 мест, включая школы и больницы, в которых, как подтвердила Amnesty International, размещались украинские солдаты. По соображениям безопасности эта подробная информация не была включена в пресс-релиз. Мы сообщили правительству, что опубликуем наши выводы, и попросили их предоставить какой-либо ответ до 3 августа, но ответа не получили», — сообщили в НПО.

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