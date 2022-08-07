Украинский посол Щерба посоветовал основателю Pink Floyd переехать в РФ после слов об СВО

«Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умён. Теперь идёт война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — написал посол.
Напомним, ранее основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что винит США в сложившейся на Украине ситуации, а президента США Байдена назвал военным преступником, который продолжает подливать масла в огонь. Уотерс также добавил, что эскалация конфликта началась в 2008 году, когда на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии. Спецоперация России, уверен он, стала ответом на продвижение блока к границе РФ, хотя альянс обещал этого не делать. Дмитрий Медведев счёл адекватным основателя Pink Floyd, назвавшего Байдена военным преступником.