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09:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: Россия закроет возможность переговоров, если проведет псевдореферендумы на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения пророссийскими властями референдумов на южных территориях страны. Он отметил, что если Россия позволит провести избирательный процесс, то закроет все возможности для переговоров с Украиной.

Источник: Reuters

«Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент», — сказал глава государства в ежедневном видеообращении к нации, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что ключевое сейчас по-прежнему «это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров».

«Ежедневно и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы», — добавил он.

Российские военные контролируют территории Херсонской и Запорожской областей с весны текущего года. В июне Кирилл Стремоусов, называющий себя замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, сообщил, что референдум в регионе планируется провести осенью 2022 года. Конкретных дат он не приводил. Также референдум планируется провести в Запорожской области. В июле пророссийские власти Запорожской области сообщили о создании избиркома для проведения референдума.

Член Совета федерации Сергей Цеков говорил, что референдумы о вхождении в состав России признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей могут пройти «в течение года».

Ксения Аскерова

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