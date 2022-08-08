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04:43 (мск), источник: © РИА Новости

Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещена в России), заявив при этом о своей «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться от атак.

Источник: © РИА Новости

«Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимися в Газе боевиками после трех дней боевых действий», — отметил Байден, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, США в течение последних 72 часов взаимодействовали с чиновниками Израиля, Палестинской автономии, Египта, Катара, Иордании и других стран региона с целью «способствовать быстрому урегулированию конфликта».

Байден также подчеркнул свою «давнюю и непоколебимую» поддержку безопасности Израиля, «включая его право на защиту от атак». По словам американского президента, в последние дни Израиль «защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки “Палестинский исламский джихад”».

Вечером в воскресенье палестинский «Исламский джихад» и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23:30 по местному времени (совпадает с мск). Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильских военных.

Армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

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