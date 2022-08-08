Песков предупредил, что обстрелы Запорожской АЭС чреваты катастрофой

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы. Здесь мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — сказал Дмитрий Песков журналистам в ходе пресс-колла.
5 августа Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских военных с марта текущего года, подверглась обстрелу. Евгений Балицкий, называющий себя главой администрации Запорожской области, заявил, что предприятие обстреляли украинские военные. Киев, в свою очередь, обвинил в обстреле российских военных. После инцидента на АЭС был отключен один из энергоблоков.
Сегодня, 8 августа, Евгений Балицкий сообщил, что АЭС работает в штатном режиме. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелом ЗАЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал обстрелы электростанции «самоубийственными».