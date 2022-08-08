Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — подчеркнул он в интервью телекомпании Yle.
По мнению финского МИДа, «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам». Дипломат назвал отказ в предоставлении новых виз заявителям, которые использовали ранее выданные Финляндией документы исключительно для транзита в третью страну, ответной мерой.
Помимо этого министерство иностранных дел Финляндии начало урезать число туристических виз.
Таннер указал также на вероятность увеличения срока рассмотрения визовых заявлений.
Накануне финский МИД призвал магазины страны проверять паспорт покупателя при продаже, отказывая таким образом россиянам в покупке товаров, попавших под санкции. В сообщении уточнялось, что речь идет про те товары, которые россияне собираются ввозить в Россию.
28 июля стало известно, что в Финляндии рассматривают несколько вариантов ограничения выдачи виз гражданам России. Первый вариант предусматривает полное прекращение выдачи виз, другой вариант — попробовать ограничить количество принимаемых заявлений или закрыть границу для пассажирских перевозок.
27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.