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07:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Представители киевской власти неоднократно заявляли о «стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению» на освобожденные территории.

«Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом (Владимира) Зеленского, готового вести войну до последнего украинца ради уничтожения страны», — подчеркнул Стремоусов.

По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может.

«Надежную защиту границ региона обеспечивает Министерство обороны России», — добавил собеседник агентства.

Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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