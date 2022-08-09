В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ

Представители киевской власти неоднократно заявляли о «стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению» на освобожденные территории.
«Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом (Владимира) Зеленского, готового вести войну до последнего украинца ради уничтожения страны», — подчеркнул Стремоусов.
По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может.
«Надежную защиту границ региона обеспечивает Министерство обороны России», — добавил собеседник агентства.
Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.