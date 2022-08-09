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13:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, призвавшего закрыть россиянам въезд на Запад.

Источник: Reuters

По его словам, это заявление говорит само за себя.

«Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что подобные заявления звучат из стран, которые Россия признала недружественными.

В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Тем не менее он выразил надежду, что со временем здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся.

О том, что страны Запада должны на год закрыть для россиян свои границы, президент Украины говорил в интервью The Washington Post. По его словам, ответственность за начало спецоперации лежит на всех гражданах России, поэтому их следует изолировать от всего мира до тех пор, пока они «не сменят свою философию».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, отметил, что последний раз идеи призвать к ответственности целый народ пытался реализовать Адольф Гитлер. По мнению Медведева, это снимает все вопросы о природе украинской власти.

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