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16:17 (мск), источник: © РИА Новости

Водителям в Херсоне выдали первые российские госномера и права

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Гражданам Херсона и Херсонской области выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца, сообщает пресс-центр МВД России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, а в Запорожской области — с 8 августа.

«Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184», — говорится в сообщении. В скором времени для удобства жителей Херсона и области будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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