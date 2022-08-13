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01:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже

Суд Южного округа штата Флорида удовлетворил просьбу Минюста США и обнародовал ордер на обыск поместья 45-го президента Дональда Трампа. Как следует из документа, бывшего главу государства подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». Из его дома изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией.

Источник: AP 2022

«Закон о шпионаже» — федеральный закон, который запрещает хранение или передачу информации о национальной обороне. Как отмечает Reuters, Трамп в период, когда он находился у власти, ужесточил наказание за несанкционированное уничтожение или хранение секретных документов. Сейчас преступление предполагает до пяти лет лишения свободы.

По данным The Wall Street Journal и Politico, ФБР нашло у Трампа приблизительно 20 коробок с различными предметами, в том числе фотографиями, рукописными записями и некими носителями с информацией «о президенте Франции». Как утверждал The Washington Post, ФБР искало документы, связанные с ядерным оружием.

Обыск прошел 9 августа в поместье экс-президента во Флориде. Трамп уверен, что это связано с его возможным участием в президентских выборах в 2024 году.

Леонид Уварчев

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