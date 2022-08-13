Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже

«Закон о шпионаже» — федеральный закон, который запрещает хранение или передачу информации о национальной обороне. Как отмечает Reuters, Трамп в период, когда он находился у власти, ужесточил наказание за несанкционированное уничтожение или хранение секретных документов. Сейчас преступление предполагает до пяти лет лишения свободы.
По данным The Wall Street Journal и Politico, ФБР нашло у Трампа приблизительно 20 коробок с различными предметами, в том числе фотографиями, рукописными записями и некими носителями с информацией «о президенте Франции». Как утверждал The Washington Post, ФБР искало документы, связанные с ядерным оружием.
Обыск прошел 9 августа в поместье экс-президента во Флориде. Трамп уверен, что это связано с его возможным участием в президентских выборах в 2024 году.