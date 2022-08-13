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21:29 (мск), источник: © РИА Новости

Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах

БРЮССЕЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с союзом, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.

Источник: AP 2022

Такой вывод содержится в специальном докладе, подготовленном к предстоящему 6 сентября заседанию Совета ассоциации ЕС-Грузия.

«Грузия продолжила идти по пути реформ в сложных условиях… Однако мы констатировали откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека. В связи с тем, что Грузия собирается вступить в новую фазу отношений с ЕС, с учетом европейской перспективы, ей необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан», — отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводятся в докладе.

Как уточнил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, после заявления ЕС о готовности предоставить Грузии статус кандидата, «мяч находится на половине поля Грузии». «Серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью будут иметь ключевое значение», — отметил европейский комиссар.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Кроме того, саммит заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.

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